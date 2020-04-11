«الإمارات الإسلامي» يدعم «صندوق التضامن المجتمعي» بـ10 ملايين درهم

المصدر: دبي ــ الإمارت اليوم

أسهم مصرف الإمارات الإسلامي، تحت مظلة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بمبلغ 10 ملايين درهم، من صندوق الخيرات، لدعم مبادرة «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد ــ 19»، الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وذلك لإنجاح الجهود المبذولة للحد من التداعيات الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة المؤقتة.

وأفاد بيان صدر أمس بأن «الإمارات الإسلامي» يعد أول مؤسسة مالية في القطاع المصرفي في إمارة دبي، تدعم توجهات وأهداف الصندوق، وذلك من باب المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها بتفعيل دور القطاع الخاص بالتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الراهنة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي، هشام عبدالله القاسم: «يسرنا المساهمة لمصلحة صندوق التضامن المجتمعي، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار القيم والواجبات الوطنية التي نتبناها تجاه المجتمع، وتأكيداً على قيم التلاحم والتعاون المجتمعي بين الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال، من خلال توحيد الجهود لمساعدة أكثر الفئات حاجة عبر الصندوق الهادف إلى تحقيق الأثر الأكبر للمساعدات الإنسانية التي ستدعم الاحتياجات الطارئة أثناء هذا التحدي الصحي والاقتصادي».

