تعميم جديد من "اقتصادية أبوظبي" بخصوص عمل المحال والجمعيات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مالكي محال بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والـ"سوبرماركت" وما في حكمها والصيدليات والمواد الطبية والمخابز بتمديد ساعات العمل من صباح اليوم إلى الساعة 12 من منتصف الليل كحد أدنى طوال أيام الأسبوع مع إمكانية الاستمرار بالخدمة 24 ساعة متواصلة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق امارة ابوظبي.



جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة بناء على توجيهات صادرة عن الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الاقتصاد تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا".



وأكدت الدائرة أن هذا التعميم يأتي في إطار تأمين احتياجات السكان من المواد الاستهلاكية الغذائية والطبية الضرورية على مدار الساعة خلال اليوم، إضافة الى التقليل من الزحام نظرا للإقبال الكبير من المستهلكين على المحال مما قد يكون سببا بانتقال عدوى الفيروس بين الافراد.



وأوضحت الدائرة أن تطبيق هذا التعميم يعد ملزما على كل الأنشطة التي تم ذكرها وذلك تنفيذا منها للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها لمحاربة انتشار عدوى فيروس "كوفيد 19"، مؤكدة أن فرق التفتيش والرقابة ستنفذ زيارات رقابة وتفتيش بهذا الشأن للوقوف على تطبيقه ابتداء من تاريخ صدوره.