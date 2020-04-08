اقتصادية دبي تمدد قرار إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل

المصدر: سامح عوض الله - دبي

مددت اقتصادية دبي قرار الإغلاق للأنشطة التجارية حتى نهاية فترة برنامج التعقيم الوطني في دبي بتاريخ 18 أبريل الجاري، مع استمرارية عمل الأنشطة المستثناة، مشيرة إلى أن القرار يأتي تماشياً مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأفادت بأنه يمكن لمكاتب الشركات العالمية والإقليمية العاملة في القطاعات الحيوية وقطاعات خدمات الدعم المستثناة، ممارسة أعمالها من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية مساء، بشرط أن تتم الأعمال من دون استقبال الجمهور، وبعدد موظفين لا يتجاوز 30% كحد أقصى، شريطة حرصها على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والمتعلقة بالتعقيم والتباعد الجسدي.

وأوضحت اقتصادية دبي أن المخازن وخدمات التوصيل المرتبطة بالبيع عبر منصات التجارة الإلكترونية تعتبر أحد الأنشطة المندرجة تحت قطاع سلاسل التوريد المستثنى من الحصول على التصاريح، بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية.