"طيران الإمارات": لحجز الرحلات ينبغي تحديد خيار "اتجاه واحد"

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت شركة "طيران الإمارات"، إنه تم الحصول على الموافقات لنقل المسافرين من دولة الإمارات إلى بعض الوجهات اعتباراً من 6 أبريل، ووجهت الشركة مجموعة من النصائح للسفر عبر مطار دبي الدولي.

وتابعت أن جميع طائراتها ستخضع لعمليات تنظيف وتعقيم محسنة في دبي بعد كل رحلة، مشيرة إلى أنه لحجز التذكرة على موقع emirates.com، يُرجى تحديد خيار "اتجاه واحد" عند تحديد التواريخ في مسار الحجز، ثم تحديد التاريخ الذي تريد السفر فيه، موضحة أنه إذا اختيرت رحلة عودة فلن تظهر أي رحلات متاحة.

وأضافت أنه "إذا تم بيع مقاعد رحلة معيّنة بالكامل ستظهر على أنها لا تنطبق، ويمكن التحقق من التقويم الأسبوعي في أسفل الصفحة لتحديد التاريخ التالي المتاح"، مشيرة إلى أنه يمكن للمتعاملين حالياً السفر إلى لندن مطار هيثرو، وبروكسل، وفرانكفورت، وباريس، وزيوريخ.

وذكرت الشركة على موقعها الشبكي اليوم، أن قيود الدخول الصارمة لاتزال سارية في هذه الوجهات وغيرها في جميع بلدان العالم؛ لذا يُنصح المسافرون بالتحقق قبل السفر، مضيفة أن سلامة المسافرين والطاقم وصحتهم تظل على رأس أولويات الشركة.

وبينت أنها ستشغل 4 رحلات أسبوعياً من دبي إلى لندن مطار هيثرو، و3 رحلات أسبوعياً إلى المدن الأخرى، مشيرة إلى أنه بالنسبة للراغبين في حجز إحدى هذه الرحلات، فعليهم التحقق من معايير الدخول والأهلية على صفحة معلومات "إياتا" من خلال مراجعة إرشادات حكومة البلد المعني لضمان قدرتهم على السفر، موضحة أنه يمكن حجز هذه الرحلات عبر وكيل سفر أيضاً.

وبينت أن أمتعة المقصورة غير مسموح بها على متن هذه الرحلات، إذ ستقتصر الأغراض المسموح بها على الكمبيوتر المحمول، وحقيبة اليد، ومحفظة الأوراق، أو مستلزمات الأطفال؛ ويجب تسجيل أي أغراض أخرى ضمن أمتعة السفر.

وذكرت الناقلة أنه لا تتوافر إمكانية إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت على متن هذه الرحلات، إذ ستقوم فرق العمل لديها بتعيين المقاعد مسبقاً وفقاً لقواعد التباعد الاجتماعي.

وقالت الشركة إنها ستعدل برنامج الخدمات على هذه الرحلات، إذ لن تتوافر خدمة الواي فاي المجانية على متن هذه الرحلات، ولن تتوافر المجلات وغيرها من مواد القراءة المطبوعة، وبينما سيستمر تقديم الطعام والمشروبات على متن الطائرة، سيتم تعديل طريقة تغليفها وتقديمها لتقليل التلامس أثناء خدمة الوجبات وتخفيض خطر العدوى. ولن تكون صالات "الإمارات" وخدمات السيارة مع سائق متوافرة وذلك بشكلٍ مؤقت خلال هذه الفترة.

وبين أنه في حال غير المتعاملون رأيهم بشأن السفر بعد حجز هذه الرحلات، فلا يمكن لهم تغيير الوجهة كما أن ثمن التذكرة غير قابل للاسترداد، لافتة إلى أهمية الحضور إلى مطار دبي الدولي المبنى 2 بدلاً من المبنى 3 وإنجاز إجراءات السفر قبل 3 ساعات من المغادرة لتجنب أي تأخير.

وأضافت: "يُرجى إحضار قناع الوجه وقفازات اليد والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، كما سيتعين على المسافرين أيضاً الخضوع لإجراءات فحص درجة حرارة الجسم في المطار".