الهجمات الالكترونية ترتفع 977%بسبب كورونا

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

شهدت الهجمات التي تعرضت لها المواقع الالكترونية في الدولة زيادة كبيرة بلغت 977% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين

حيث بلغت الهجمات 377هجمةً مقابل 35 هجمة فقط خلال شهري يناير وفبراير من العام الماضي 2019.

واوضحت احصاءات نشرتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اليوم ان الهجمات تنًوعت بين ثغرات أمنية وعمليات تصيد واحتيال ونصب وبرمجيات خبيثة.

ونوهت الى ان شهر يناير شهد 217 هجمةً منها 61هجمة شديدة و152 هجمة متوسطة والباقي هجمات ضعيفة بينما شهد شهر فبراير الماضي 160 حادثة منها 51 حادثة شديدة و104 هجمات متوسطة والباقي هجمات ضعيفة وكشفت الهيئة ان فريق الوطني للاستجابة لطوارىء الحاسب الآلي التابع لها نجح في منع حوالي 52الفا و671 هجمة الكترونية خلال الشهرين

يشار الى ان خبيرين قد قالا للامارات اليوم سابقا ان عمليات النصب والتصيد والاحتيال تزيد في أوقات الأزمات العالمية ومن بينها ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.