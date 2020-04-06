أحمد بن سعيد: تأجيل «إكسبو» يمنح المشاركين تركيز مواردهم على «كورونا»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أن اقتراح تأجيل «إكسبو 2020 دبي» لمدة عام، سيسمح للمشاركين بتركيز مواردهم على التعامل مع أزمة فيروس «كورونا» (كوفيد-19) الفورية، والعودة مرة أخرى بالكامل في عام 2021.

وكشف سموّه في رسالة داخلية لموظفي المجموعة، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «القيمة الإجمالية لحزم التحفيز، التي تم تقديمها في دولة الإمارات، منذ تفشي فيروس (كورونا)، وصلت إلى 126.5 مليار درهم»، مشدداً سموّه على متابعة جميع المبادرات الجارية لإدارة التكاليف، خلال هذه الفترة من عدم اليقين.

دعم قوي

وتفصيلاً، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، إن «القيمة الإجمالية لحزم التحفيز، التي تم تقديمها في دولة الإمارات، منذ تفشي فيروس (كورونا)، وصلت إلى 126.5 مليار درهم».

وأشار سموّه إلى إعلان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الأسبوع الماضي، دعم حكومة دبي الكامل لـ«طيران الإمارات»، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء في تاريخ الشركة منذ 35 عاماً، ما يظهر مدى خطورة تأثير «كوفيد-19» على صناعة الطيران.

وتابع سموّ الشيخ أحمد بن سعيد قائلاً: «نحن محظوظون بهذا الدعم القوي من قبل المالكين، ويجب أن نواصل متابعة جميع المبادرات الجارية لإدارة التكاليف، خلال هذه الفترة من عدم اليقين».

وأضاف سموّه: «عندما تسمح ظروف السوق، سنسعى بقوة إلى النمو مرة أخرى، وتقديم أقصى قيمة لمساهمينا».

هيكل «دناتا»

وذكر سموّه أنه «على الرغم من تأثرها الشديد، فإن شركة (دناتا) لن تحصل على رأسمال جديد، إذ يختلف هيكل أعمالها الدولية عن شركة الطيران، وقد اتخذت الإدارة التنفيذية بالفعل التدابير اللازمة لحماية عملياتها، والحفاظ على النقد خلال هذه الفترة، وتشمل هذه الإجراءات الاستفادة من حزم دعم الحكومة المحلية في كل دولة تعمل فيها (دناتا)».

وتابع سموّه: «في هذه الأثناء، كانت فرق الشحن في كل من (طيران الإمارات) و(دناتا) تعمل بشكل متواصل، في ظل الطلب المرتفع على الشحن الجوي حول العالم»، لافتاً سموّه إلى أن «طيران الإمارات» شغّلت 160 رحلة، الأسبوع الماضي، لنقل السلع الأساسية إلى دولة الإمارات وحول العالم باستخدام أسطول الشحن، إضافة إلى بعض الطائرات من طراز «777-300ER»، التي يتم استخدام عنابرها السفلية المخصصة للشحن.

نقلب الركاب

وأوضح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد، في رسالته: «تلقينا موافقات من السلطات الإماراتية لنقل ركاب لرحلات محدودة في البداية إلى كل من: لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، بروكسل، وزيوريخ»، لافتاً سموّه إلى أن قيود السفر الصارمة لاتزال سارية في هذه الوجهات، وكذلك في دولة الإمارات، ولذلك سنسيّر في الوقت الحالي رحلات للراغبين في العودة إلى أوطانهم، وإعادة المواطنين الإماراتيين إلى الدولة.

وأكد سموّه العمل بالتعاون والتنسيق مع السلطات لتوسيع خدمات المجموعة، مع عدم التهاون على الإطلاق في سلامة وصحة المتعاملين والأطقم في جميع مراحل الرحلات، مع مواصلة مراقبة الأوضاع.

تأجيل «إكسبو»

ورأى سموّه أن اقتراح تأجيل «إكسبو 2020 دبي» لمدة عام، سيسمح للمشاركين بتركيز مواردهم على التعامل مع أزمة فيروس «كوفيد-19» الفورية، والعودة مرة أخرى بالكامل في عام 2021، لافتاً سموّه إلى أن تغيير التاريخ في انتظار التصديق الرسمي من قبل المكتب الدولي للمعارض.

وقال سموّه: «سيتعين علينا مراجعة برنامجنا لأنشطة (إكسبو) بمجرد الإعلان عن تواريخ جديدة، وهذا يشمل العمل في جناح (طيران الإمارات)، الذي تم الانتهاء من إنشائه تقريباً»، مؤكداً سموّه أن «مجموعة الإمارات» ودبي ودولة الإمارات، ستظل ملتزمة تماماً بمعرض «إكسبو»، الذي سيجمع العالم معاً في دبي.

تحديات «كوفيد-19»

قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «إن عدد الحالات المصابة بفيروس (كوفيد-19) المؤكدة في جميع أنحاء العالم جاوز المليون حالة أخيراً».

وأوضح سموّه: «إنه إضافة إلى معالجة التحديات الصحية والاجتماعية الهائلة، فإن دول العالم تواصل جهودها للتخفيف من الأضرار الاقتصادية لهذا الوباء، بمختلف تدابير التحفيز والإغاثة».

«لا تهاون على الإطلاق في سلامة وصحة المتعاملين والأطقم».

«محظوظون بالدعم القوي، وسنسعى بقوة إلى النمو مرة أخرى، وتقديم أقصى قيمة لمساهمينا».