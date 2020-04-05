بيان من "مطارات دبي" بخصوص الرحلات الجوية اعتباراً من اليوم

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت مؤسسة مطارات دبي إن السلطات الإماراتية منحت شركة "طيران الإمارات" الموافقة لنقل المسافرين من الإمارات إلى بعض الوجهات، ونتيجة لذلك، ستبدأ الشركة اليوم عملياتها إلى وجهات محددة من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي.

ونصحت المؤسسة المتعاملين الراغبين بالسفر الاتصال بـ"طيران الإمارات" مباشرةً للحصول على معلومات إضافية أو حجوزات السفر، مشيرة إلى أن جميع الركاب المغادرين سيخضعون لمسح حراري في مطار دبي الدولي. كما يتم تذكير الركاب بإحضار أقنعة الوجه والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

وذكرت الشركة على موقعها الشبكي، أن هذا التطور يأتي بعد تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت عبر مطارات الامارات اعتباراً من الساعة 11:59 مساءً يوم 24 مارس لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أنه بصرف النظر عن عمليات طيران الإمارات المذكورة أعلاه، سيتم تشغيل رحلات الشحن والإخلاء الطارئة فقط من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال خلال هذه الفترة.

وأكدت المؤسسة التزامها التام بدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة المتعاملين والمجتمع والموظفين.