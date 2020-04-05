اقتصادية دبي تضبط 240 ألف كمّامة في مقر شركة مقاولات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس، أكثر من 240 ألف كمامة، مجهولة المصدر، في مستودع يتبع شركة مقاولات، وذلك بعد إجراءات البحث والتحري الميداني لتتبع المورّدين غير الرسميين. وأكدت اقتصادية دبي أن خطوتها تأتي استمراراً لحملات القطاع، وسعياً للحدّ من إجراءات الاحتكار والغش التجاري، وحماية للمستهلكين.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها عبر مفتشيها الميدانيين مستمرة في حملاتها في مختلف مناطق إمارة دبي، للتأكد من الالتزام التجاري، لاسيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية، التي تتم فيها ممارسات تجارية سلبية مخالفة للأنظمة والقوانين.

ودعت المستهلكين في حال تقديم شكوى إلى الاتصال على الرقم (600545555)، أو تقديمها عبر تطبيق «مستهلك دبي»، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.