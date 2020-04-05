اقتصادية دبي تسمح لمنافذ البيع والصيدليات بالعمل 24 ساعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت اقتصادية دبي السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية، الجمعيات التعاونية، والبقالة والسوبرماركت، والصيدليات، بالعمل 24 ساعة، وذلك للتمكن من توفير السلع والمنتجات للمستهلكين من دون ازدحام للحد من انتشار الوباء.

وأكدت اقتصادية دبي أن هذا القرار يأتي تماشياً مع إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع و«الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات»، ضرورة مراعاة كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) المستجد، ومنها مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، والمحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص، التي تصل إلى مترين وفق مبدأ التباعد الاجتماعي.

وكانت اقتصادية دبي قررت، منذ أيام، إغلاق الأنشطة التجارية في الإمارة، على أن يستثنى منها ما قد يمسّ الاحتياجات الأساسية، وذلك حتى الثامن من أبريل الجاري، كما شنت حملات على الأسواق للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقرارات، فضلاً عن مخالفة المنشآت التي رفعت الأسعار خلال الفترة الماضية.