اقتصادية دبي تضبط 240 ألف كمامة في مقر شركة مقاولات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أكثر من 240 ألف كمامة مجهولة المصدر في مستودع يتبع شركة مقاولات، وذلك بعد اجراءات البحث والتحري الميداني لتتبع الموردين غير الرسميين.

وأكدت اقتصادية دبي أن خطوتها تأتي استمراراً لحملات القطاع، وسعياً للحد من اجراءات الاحتكار والغش التجاري، وحماية للمستهلكين.

وشددت اقتصادية دبي أنها وعبر مفتشيها الميدانيين مستمرة في حملاتها في مختلف مناطق إمارة دبي، للتاكد من الالتزام التجاري، لا سيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تتم فيها بعض الممارسات التجارية السلبية المخالفة للأنظمة والقوانين.

ودعت المستهلكين في حال تقديم شكوى إلى الاتصال على الرقم 600545555 أو تقديمها عبر تطبيق «مستهلك دبي»، أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae.