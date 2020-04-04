95% نسبة التحول للعمل عن بعد بالمناطق الحرة بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أشاد مجلس المناطق الحرة في دبي بجهود المناطق الحرة الأعضاء في تفعيل نظام «العمل عن بعد» تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا «كوفيد-19» والحيلولة دون تفاقم انتشاره.



وأعلن المجلس، في بيان أمس، عن تمكن المناطق الحرة من التحول بمعدل 95٪ في نظام «العمل عن بعد» مع حرصها على الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية الاتحادية والمحلية فيما يخص آلية استمرار الأعمال سواء بمقار العمل أو عن بعد بما يضمن سلامة وأمن موظفيها، حيث أن المجلس على تواصل واطلاع دائم على إرشادات وتعليمات المجلس التنفيذي في دبي بما يحقق التكافؤ الحكومي والخاص وتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.



وحرصت المناطق الحرة على توفير تجربة سلسة واستثنائية لشركات المناطق الحرة والمستثمرين الأجانب خلال هذه الفترة وذلك لضمان سلامة وصحة الأفراد ومجتمع الأعمال، إضافة إلى تشجيعهم على تطبيق نظام «العمل عن بعد» وتبني أفضل الممارسات العالمية التي تطبقها إمارة دبي ونقل ثقافتها المهنية والعملية إليها.



وتضمنت آلية العمل الجديدة حرص المناطق الحرة على استخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية التي تضمن المحافظة على تقديم التجربة الاستثنائية لمتعامليها ضمن أعلى معايير الجودة والتميز وذلك من خلال توفيرها بيئة تكنولوجية سليمة وآمنة يتم من خلالها المحافظة على سرية البيانات والخصوصية.



وقال الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، الدكتور محمد الزرعوني: «إن ما يمر به العالم الآن من أوقات عصيبة سينهيه الجهود والإجراءات الحثيثة التي تعمل عليها العديد من الحكومات والمنظمات الدولية، ودولة الإمارات بقيادتها الرشيدة وخط دفاعها الأول يعملون على حماية ووقاية المجتمع والحد من انتشار (كوفيد-١٩) ضمن أعلى معايير السلامة والأمن والتميز دولياً. وبدورنا يجب أن تتضافر الجهود لحماية وتخفيف الآثار السلبية على مجتمع المناطق الحرة بدبي دعماً لجهود القيادة الرشيدة في دبي وذلك عبر دراسة ومراقبة الوضع الاقتصادي والحد من أضراره واقتراح المبادرات التي من شأنها توفير دعم استثنائي للشركات العاملة في المناطق الحرة».

وأكد أن المستثمرين الأجانب والشركات العالمية وضعوا ثقتهم في إمارة دبي لنمو وازدهار أعمالهم، مشيداً بتشديد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي المناطق الحرة على واجب المناطق الحرة في استيفاء توقعاتهم وتجاوزها بما يبعث في نفوسهم الطمأنينة والأمان بأن إمارة دبي ستبقى شريكاً لهم في كافة الظروف وستعمل جاهدة على توفير كافة سبل الدعم لهم لاستمرارية ونمو أعمالهم وتخفيف الأعباء عنهم.

