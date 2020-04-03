«ستاندرد تشارترد» تطلق صندوق «كوفيد-19» بـ 50 مليون دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «ستاندرد تشارترد»، أمس، أنها ستطلق صندوقاً عالمياً بقيمة 50 مليون دولار، لمساعدة المتضررين جرّاء وباء «كوفيد-19»، يأتي ذلك تماشياً مع وعد العلامة التجارية بأن تكون «هنا للأفضل»، لاسيما في الأوقات العصيبة.

وأشارت في بيان، أمس، إلى أنها ستتبرّع على الفور بمبلغ 25 مليون دولار، من أجل دعم الإغاثة الطارئة في أسواقها الأكثر تضرراً، ما يسهم في مساعدة المجتمعات المحلية على المدى المتوسط من التعافي من الآثار الاقتصادية جرّاء الفيروس. أما مبلغ الـ25 مليون دولار المتبقي، فسيتم التوصّل إليه من خلال ضمّ المبالغ التي تبرّع بها الموظفون والمانحون الآخرون، علماً بأن جميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة وفريق الإدارة في «ستاندرد تشارترد» سيقدّمون إسهامات شخصية للصندوق. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في شأن صندوق الـ50 مليون دولار في الأيام المقبلة.

وتبرّعت «ستاندرد تشارترد»، حتى الآن، بمبلغ 1.85 مليون دولار لدعم الجهود الإغاثية المبذولة تجاه مكافحة فيروس «كوفيد-19».

كما أطلقت المجموعة مبادرات هادفة إلى توفير الدعم الاقتصادي، وضمان سلامة العملاء وموظفي المجموعة، البالغ عددهم 84 ألف موظف حول العالم. كما أعلنت المجموعة في 30 مارس الماضي، عن التزامها بتوفير مليار دولار موجهة للقروض وتمويل الاستيراد والتصدير، ورأس المال العامل بأسعار تفضيلية للشركات.