الاتحاد للطيران تسيّر رحلات الى 6 مدن

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أفاد متحدث باسم شركة الاتحاد للطيران بأنه على مدار الأسابيع الماضية، سيرت الاتحاد للطيران، رحلات إجلاء إلى عدد من الدول مما سهلت لرعاياها العودة لديارهم في ظل قيود السفر الراهنة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وسهلت هذه الرحلات العارضة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل حكومة دولة الامارات والسلطات المعنية، وقامت الاتحاد للطيران بإجلاء مواطني الدولة من مختلف الدول حول العالم إلى العاصمة أبوظبي، كما نقلت هذه الرحلات شحنات غذائية دعماً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة.

وكانت من بين هذه الرحلات عدد من الوجهات مثل الولايات المتحدة واستراليا وسيريلانكا، حيث تمت الموافقة على هذه الرحلات من قبل حكومة دولة الامارت وتواصل الاتحاد للطيران بالعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية للاستمرار في تشغيل هذه الرحلات على حسب الطلب.

وستستأنف هذه الرحلات بشكل منتظم من 5 أبريل إلى عدد من الوجهات أولها سيؤول تليها ملبورن وسنغافورة ومانيلا وبانكوك وجاكرتا وامستردام. وتخضع جميع الوجهات على الموافقات الحكومية.