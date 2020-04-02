"طيران الإمارات" تشغيل رحلات للركاب اعتباراً من 6 أبريل

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات"، والمجموعة: إن الناقلة حصلت على موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات للبدء في تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتباراً من 6 أبريل.

وأضاف سموه في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "هذه الرحلات في البداية ستنقل مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم".

وتابع "كما ستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات، وسوف نُعلن التفاصيل قريباً".

وقال سموه إن "(طيران الإمارات) تتطلع إلى استئناف خدمات الركاب تدريجياً، بما يتلاءم مع رفع القيود المفروضة على السفر والتشغيل، بما في ذلك ضمان الإجراءات الصحية لحماية موظفينا وعملائنا. وكما العادة، فإننا نضع سلامتهم ورفاههم على رأس أولوياتنا دائماً".