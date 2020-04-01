شركة تقدم تأميناً مجانياً على المركبات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "بيما للتأمين"، التابعة لمجموعة "إينوك"، عن خططها لدعم الأفراد في دولة الإمارات لتمكينهم من تقليص النفقات ودعمهم مالياً عبر تقديم شهر تأمين مجاني لجميع العملاء الذين يشترون بوليصة تأمين لمركباتهم عبر الإنترنت باستخدام الرمز (TOGETHER) من خلال الموقع الإلكتروني: (www.beema.ae).



وأفادت الشركة في بيان بأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لدعم ممارسات التباعد الاجتماعي الحالية التي دعت إليها الهيئات الحكومية المعنية، والتي أثمرت عن توجّه الأفراد نحو تطبيق الحجر الصحي الذاتي والبحث عن سبل جديدة لتجديد تسجيل مركباتهم عبر الإنترنت.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك"، سيف حميد الفلاسي: "نؤمن في (بيما) بواجبنا تجاه دعم المجتمع والمساهمة في نموه وتطوره حيثما تسنّت لنا الفرصة، كما أننا متعاطفون مع جميع المتأثرين بالوضع الراهن وملتزمون بالمساهمة في مجتمعنا عبر تيسير سبل التأمين على المركبات وتقديم إجراءات الدعم المالي".