تعاونية الاتحاد توزع 24% أرباحاً نقدية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقرت الجمعية العمومية لتعاونية الاتحاد توزيع أرباح نقدية بنسبة 24%، إضافة إلى توزيع نسبة 6% عائداً على مشتريات المساهمين، وذلك عن أعمال التعاونية للسنة المالية 2019.



جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي الـ38، الذي عقد باستخدام تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بُعد للمرة الأولى.



وقال رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، ماجد حمد رحمة الشامسي، إن إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين للعام الماضي، بلغ 479.02 مليون درهم، تمثل 93.4% من صافي الأرباح، موضحاً أن التعاونية حققت أرباحاً صافية لسنة 2019 قدرها 512.88 مليون درهم، بنمو 10% عن صافي ربح عام 2018، رغم التحديات الاقتصادية والمنافسة الشديدة بين الشركات، وخفض أسعار الماضي عن 2018 بنسبة وصلت إلى أكثرمن 10%، وعروض بطاقة تميز بنسبة 6%.