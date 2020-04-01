«إينوك» تدعو إلى استخدام ENOCPay للدفع

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

دعت مجموعة «إينوك» عملاءها إلى استخدام منصة ENOCPay للدفع الرقمي، التي تُقصي الحاجة إلى استخدام النقد أو البطاقات، وذلك بكل أمان وسهولة، عبر جميع محطات الخدمة التابعة لها في دولة الإمارات.

وأوضحت المجموعة في بيان، أمس، أن ENOCPay توفر للعملاء القدرة على التزوّد بالوقود من دون الحاجة إلى أي تلامس مع أجهزة الدفع أو موظفي المحطة، ومن دون الحاجة إلى حمل البطاقات أو النقود الورقية، أو النزول من المركبة، وذلك من خلال التطبيق الرقمي الذي يمكن تحميله من متجري «آب ستور» أو

«غوغل بلاي» لإجراء عمليات الدفع في محطات الخدمة، بما فيها متاجر «زووم».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «نحث العملاء على استخدام ENOCPay للحد قدر الإمكان من التلامس، وذلك للحفاظ على صحتهم وصحة أفراد المجتمع».

كما حثت «إينوك» العملاء على الحفاظ على مسافة في ما بينهم لا تقل عن 1.5 متر في متاجر «زووم».