كارفور تغير مواعيد التسوق في أبوظبي والعين

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

قالت متاجر "هايبرماركت كارفور" اليوم انها ستغير مواعيد التسوق في فروعها في ابوظبي والعين بحيث يكون التسوق خلال الفترة من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء وذلك في اطار الالتزام بتنفيذ البرنامج الوطني للتعقيم في الدولة.

واوضحت كارفور في رسالة الى عملائها ان ساعات العمل المخفضة هذه لا تنطبق على متاجر سوبرماركت "كارفور" حيث ستستمر سلسلة سوبر ماركت كارفور في العمل وفقا لمواعيدها العادية السابقة بدون تخفيض لساعات العمل.

وكانت كارفور اعلنت مؤخرا تغيير مواعيد التسوق ايضا في فروعها في إمارات دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.