شركة بدبي تعفي مستاجريها من شهر ونصف الشهر من قيمة الإيجار لمواجهة كورونا

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة سلطان بن علي العويس للعقارات عن إعفاء المستأجرين لديها من الإيجار لمدة شهر ونصف لتخفيف الأعباء الناتجة عن فيروس كورونا.

وتركز الشركة على وجه التحديد على تطوير العقارات بهدف الإيجار، وتملك وتدير محفظة من أكثر من 3000 عقار في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وتركز الشركة على مفهوم الإيجارات طويلة الأجل والاحتفاظ بالمستأجرين في الوحدات السكنية خاصة الذين يتجاوز سكنهم فيها مدة 20 عامًا.

وقالت الرئيس التنفيذي للشركة، حليمة العويس، نحن ننظر إلى المستأجرين الذين كانوا معنا لعقود من الزمن على أنهم أفراد في عائلتنا.

وفي حين تعتبر مكافحة انتشار كوفيد -19 مسؤولية كل مواطن ومقيم في دولة الإمارات من خلال التباعد الاجتماعي والإجراءات الأخرى، نود التأكيد على أن تبقى بواعث القلق عند المستأجرين لدينا منخفضة في هذه الأوقات الصعبة.