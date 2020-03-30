اقتصادية دبي تطمئن السكان حول توافر مواد الوقاية والتعقيم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طمأنت اقتصادية دبي السكان حول توافر مواد الوقاية والتعقيم الأساسية، مثل أقنعة الوجه والقفازات والمطهرات، حيث يتوافر مخزون كاف منها لدى محال الـ«سوبرماركت» الكبرى في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت مجموعة اللولو، سلسلة متاجر الـ«سوبرماركت» التي تضم أكثر من 75 فرعاً في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك 17 فرعاً في دبي، أنها توفر 1.6 مليون قطعة من أقنعة الوجه يومياً في المتوسط، كما تحتوي مخازنها على كميات كافية من أقنعة الوجه والقفازات والمعقمات.

من جهتها، حثت اقتصادية دبي السكان على ضرورة التحلي بالمسؤولية عند التسوق، وتجنب تكديس المواد غير الضرورية، خصوصاً على ضوء وجود مخزون كافٍ.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نعرب عن تقديرنا لمجموعة اللولو، لحرصها على دعم الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات الحكومية المختصة في الدولة، لمواجهة تفشي انتشار جائحة (كورونا)».

وأضاف: «كانت استجابة هذه المجموعة فورية، وحرصت على توفير الإمدادات الكافية من المواد الأساسية المتعلقة بالوقاية والتعقيم، من أجل تعزيز ثقة الجمهور، ومساعدتهم على الامتثال للمبادئ التوجيهية للوقاية من المرض». وأشار لوتاه إلى أن تجار التجزئة في دبي، لاسيما أولئك الذين يقومون بتوفير الاحتياجات الأساسية للناس، أثبتوا حرصهم على الارتقاء إلى مستوى الحدث، وعملوا على ضمان عدم حدوث أي نقص خلال هذه الفترة الحرجة».

وتابع: «إننا في اقتصادية دبي ندعو جميع المنافذ التجارية إلى مواصلة التعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية، وتأكيد التزامها إزاء حقوق المستهلك والصحة والسلامة العامة».

ضرورة التحلّي بالمسؤولية عند التسوّق، وتجنب تكديس المواد غير الضرورية.