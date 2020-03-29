5 اشتراطات لتوصيل الطلبات للمنازل في أبوظبي

المصدر: عبير عبد الحليم -أبوظبي

طالبت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي موظفي توصيل الطلبات في الامارة بالالتزام ب 5 اشتراطات لضمان سلامة الجميع وذلك تماشيا مع التدابير الوقائية الخاصة باجراءات الصحة والسلامة العامة وكاجراء احترازي من انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

والزمت الدائرة موظفي توصيل الطلبات بضمان التباعد الاجتماعي عند تسليم الطلبات واعتماد عمليات التسليم عن بعد بحيث يتم تجنب الاتصال وجها لوجه مع العملاء واستخدام أنظمة الدفع عن بعد التي لا تعمل باللمس والأنظمة غير النقدية

كما طالبت توصيل الطلبات في الامارة باستخدام الكمامات والقفازات وتنظيف اليد بعد كل عملية توصيل بالماء والصابون لمدة 20 ثانية وفرك اليد بمطهر كحولي لمدة تتراوح بين 20 الى 30 ثانية.