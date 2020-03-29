تعميمان حول خدمات التدليك والحمام الشرقي وصفّ السيارات في أبوظبي

المصدر: عبير عبد الحليم -أبوظبي

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعميمين الأول الى مالكي ومدراء الرخص التجارية التي تزاول خدمات التدليك والحمام الشرقي والثاني لمالكي ومدراء رخص مزاولة نشاط صف السيارات وذلك تماشيا مع التدابير الوقائية الخاصة باجراءات الصحة والسلامة العامة وكاجراء احترازي من انتقال فيروس كورونا المستجد.

ووجهت الدائرة في التعميم الأول مالكي ومدراء الرخص التجارية التي تزاول خدمات التدليك والحمام الشرقي بضرورة التوقف فورا وبشكل مؤقت عن مزاولة كافة أنشطة المساج والتدليك والاسترخاء والحمام الشرقي للرجال والنساء وايه أنشطة رديفة او مشابهة لها.

وأوضحت الدائرة ان تعليمات الواردة في هذا التعميم لا تتعلق بالخدمات الصحية او الرياضية الخاصة بالعلاج الطبيعي والتاهيل الصحيو الرياضي.

كما دعت الدائرة في تعميم اخر مالكي ومدراء رخص مزاولة نشاط خدمة صف السيارات الى التوقف فورا عن مزاولة النشاط والامتناع عن استلام السيارات وايقافها او احضارها او ركنها تماما.

وطالبت الدائرة بالاكتفاء بتوجيه العملاء لاماكن المواقف وتيسير لهم ذلك.

وأشارت اقتصادية أبو ظبي الى ان هذين التعميمين ياتيان في اطار التدابير الوقائية الخاصة باجراءات الصحة والسلامة العامة وكاجراء احترازي من انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"وضمن توجيهات وقرارات الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.