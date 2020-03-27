"تنظيم الاتصالات" توقف فصل الخدمة عن الهواتف المتحركة بسبب انتهاء صلاحية المستندات الثبوتية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعماً لمبادرة "لا تشلون هم" ومبادرة "خلك في البيت" أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تعميماً لشركات الاتصالات بإيقاف العمل بآليات تعليق وفصل خدمات الهاتف المتحرك بسبب انتهاء الوثائق الثبوتية والهوية الإماراتية.

وبذلك لن يتم تعليق او فصل خدمات الهاتف المتحرك للمشتركين أصحاب الوثائق الثبوتية المنتهية، ولن يتوجب عليهم الحضور الشخصي لمراكز الخدمة، أو تقديم تلك المستندات للقيام بعمليات تجديد الوثائق الثبوتية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الهيئة استمرارها في إطلاق المبادرات التي من شأنها دعم كل قطاعات الدولة، وضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق سعادة المتعاملين.