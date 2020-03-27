"دبي للسلع المتعددة" يعلن عن حزمة لدعم الأعمال وتعزيز المرونة الاقتصادية في الدولة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع - اليوم عن إطلاق حزمة لدعم الأعمال تستهدف مساندة الشركات المُسجلة حالياً والشركات الجديدة للتعامل مع البيئة الاقتصادية الحالية.

وتشمل هذه الحزمة الجديدة بعض الخصومات والإعفاءات التي ستطبق إبتداء من 1 أبريل 2020 وتعتبر مكملا للمبادرات الاقتصادية المتنوعة التي أعلنتها حكومة الإمارات لدعم قطاع الأعمال والقطاع المالي.

وتشمل الحوافز التي ستطبق على الشركات المسجلة لدى مركز دبي للسلع المتعددة والبالغ عددها 17 ألف شركة ما يلي : إعفاء بنسبة 100 بالمائه من غرامات التأخّر في تجديد الرخص وإعفاء بنسبة 100 بالمائه من غرامات المكاتب المرنة ومركز الأعمال التابع لمركز دبي للسلع المتعددة حتى نهاية 2020 وإعفاء بنسبة 100 بالمائه من رسوم تصاريح تقاسم المكاتب وإعفاء بنسبة 100 بالمائه من رسوم استعادة الرخصة وخصم بنسبة 30 بالمائه على خدمات تجديد التراخيص.

كما تتضمن الإعفاء من بدلات إيجار المناطق الخارجية للعقود الحالية لتجار التجزئة في أبراج بحيرات جميرا وهذا في حال كان مركز دبي للسلع المتعددة هو مالك المبنى والإعفاء من بدل الإيجار لمدة شهرين للمنشآت التجارية التي تم تعليق أنشطتها مؤقتًا وذلك عملاً بقرارات اقتصادية دبي وهذا في حال كان مركز دبي للسلع المتعددة هو مالك المبنى وكذلك فترة سماح من بدل الإيجار مدتها 3 أشهر لمستأجري المكاتب المرنة والمستأجرين في مركز أعمال مركز دبي للسلع المتعددة أو أقساط شهرية ربع سنوية بدون خصم.

وتوفر هذه الحزمة للشركات الجديدة قيد التسجيل حالياً لدى مركز دبي للسلع المتعددة الحوافز التالية : خصم بنسبة 80 بالمائه على إجمالي رسوم التأسيس للشركة إذا كان الشركاء من سكان منطقة أبراج بحيرات جميرا وخصم بنسبة تصل إلى 50 بالمائه على إجمالي رسوم التأسيس للشركة بالإضافة إلى مكتب مرن لمدة عام واحد وتوفير خيارات دفع مرنة للمستأجرين الجدد في مركز الأعمال التابع لمركز دبي للسلع المتعددة والقيام بإجراءات تأسيس شركتك عبر القنوات الرقمية بالكامل وانت في المنزل.

ويسري تطبيق هذه المزايا والتسهيلات من بداية شهر أبريل الجاري حتى نهاية شهر يونيو المقبل ما لم يعلن خلاف ذلك.

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول كيفية تواصل الشركات مع مركز دبي للسلع المتعددة والوصول إلى مجموعة من الخدمات الرقمية المتوفرة من خلال dmcc.ae/stay-connected أو عن طريق الاتصال على 600 54 DMCC /3266/.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة : اتخذت قيادتنا الرشيدة خلال الأسابيع الماضية سلسلة من القرارات والإجراءات النموذجية كما أعلنت عن مبادرات فعالة لتعزيز حماية الصحّة العامة وضمان مستقبل مزدهر للدولة وفي ظل الأوقات الحالية فإن من واجبنا المشاركة في المسؤولية ودعم جهود حكومة الإمارات ومساعيها لضمان أن يبقى اقتصادنا الوطني صامداً في مواجهة الظروف الحالية .. وتأتي حزمة دعم الأعمال التي نعلنها اليوم انطلاقاً من التزام مركز دبي للسلع المتعددة بترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة لممارسة الأعمال ولا شك أن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لكافة الشركات المسجلة لدينا ومجتمعنا ككل يعد ركيزة أساسية للخروج من الوضع الحالي بشكل أقوى.

وطمأنت فريال أحمدي الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة جميع الأطراف المعنية بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الأعمال، وقالت : تأتي حماية مجتمعنا والشركات المُسجلة وموظفينا في صدارة أولوياتنا ومن شأن حزمة دعم الأعمال التي أعلنّا عنها إلى جانب المبادرات الاقتصادية الأوسع التي اعتمدتها حكومة الإمارات أن تمنح الارتياح لشركاتنا المُسجّلة البالغ عددها 17 ألف شركة بينما تتعامل مع تحديات بيئة الأعمال المتغيرة بوتيرة متسارعة ...معربه عن ثقتها بأننا من خلال تضافر جهودنا سنتجاوز الظروف الحالية مع ضمان المحافظة عالي اقتصاد قوي.