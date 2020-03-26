تعاونية الاتحاد تبدا العمل على مدى 24 ساعة لتلبية احتياجات أفراد المجتمع

المصدر: الإمارات اليوم - وام

أعلنت تعاونية الاتحاد ان فروعها سستعمل 24 اعتباراً من اليوم لضمان توفير السلع لأفراد المجتمع بشكل سلس واستجابة لتوجيهات الجهات المعنية للإسهام في تخطى جائحة مرض الكورونا مؤكدة أن المخزون السلعي الاستراتيجي للتعاونية متوفر بكميات كبيرة ولبي احتياجات أفراد المجتمع كافة.

وقال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق ان تعاقداتها لشهر رمضان بلغت 400 مليون درهم فيما تتعاون مع اكثر من 50 دولة لاستيراد السلع وتوفيرها إلى جانب المزارع والمصانع المحلية التي توفر كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية .