بالأرقام .. شركات الطيران التي علّقت عملياتها بسبب "كورونا"

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت أحدث البيانات الخاصة بحركة النقل الجوي العالمي إلغاء نحو 80 شركة طيران رحلاتها الدولية بالكامل منها 12 شركة طيران عربية، امتثالاً للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية التي تصدرها الحكومات والسلطات حول العالم في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت قائمة شركات الطيران العربية كل من الخطوط السعودية، الملكية الأردنية، طيران الإمارات، العربية للطيران، الاتحاد للطيران، فلاي دبي، فلاي ناس، الخطوط الملكية المغربية، مصر للطيران، الخطوط الكويتية، طيران الجزيرة، الخطوط الجوية الجزائرية، هذا وأغلقت 7 دول عربية حدودها بالكامل أمام الرحلات الجوية الدولية المنتظمة.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية خفض نحو 50 شركة طيران أخرى السعة المقعدية بنسب راوحت بين 30 و90% مع إغلاق العديد من الدول لحدودها أمام الرحلات الجوية، ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي فإن الإيرادات السنوية للقطاع قد تتراجع 252 مليار دولار، جراء القيود على السفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وذكرت المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، "أو إيه جي": إن عدد المقاعد المجدولة في قطاع النقل الجوي عالمياً تراجع بمعدل 21 مليون مقعد خلال أسبوع واحد فقط، وبنسبة 29% ابتداءً من 24 مارس الجاري مقارنة بالأسبوع السابق من 16 مارس.

وأضافت المؤسسة أن السعة المقعدية في أوروبا الغربية تراجعت بنسبة 53% خلال 7 أيام فقط، مقابل 42% في أميركا اللاتينية و33% في منقطة الشرق الأوسط لتسجل بعض الأسواق مستويات غير مسبوقة في معدلات الخفض مع بدء سريان قرارات التعليق المؤقت.