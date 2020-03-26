أوراق نقدية جديدة وقفازات بأجهزة الصراف الآلي لمواجهة كورونا

المصدر: أمل المنشاوي :أبوظبي

قال المصرف المركزي اليوم " أنه وجه كافة البنوك العاملة بالدولة بضرورة تزويد أجهزة الصراف الآلي بأوراق نقدية جديدة من جميع الفئات والتأكد من وفرتها، خلال فترة توزيع الرواتب لهذا الشهر وذلك في إطار جهودنا للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وحرصاً على صحة وسلامة عملاء البنوك،



كما طلب المصرف المركزي من البنوك بضرورة التطبيق المباشر لتدابير وقائية إضافية تخص استخدام أجهزة الصراف الآلي ومنها تعقيم كافة أجهزة الصراف الآلي بشكل مستمر وتوفير أدوات تعقيم وقائية (قفازات لاتكس للاستعمال للمرة واحدة) عند استخدام العملاء لأجهزة الصراف الآلي في كل وقت.