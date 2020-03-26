«غرفة دبي» تتيح خدماتها عبر القنوات الرقمية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إغلاق مركز إسعاد المتعاملين في المبنى الرئيس وجميع الفروع التابعة لها في الإمارة، ابتداء من اليوم الخميس، وذلك مع تحولها إلى الخدمات الذكية، وتوفيرها لشريحة واسعة من هذه الخدمات في مختلف قنواتها الإلكترونية والذكية.

وأوضحت الغرفة في بيان بأنه إضافة إلى مركز إسعاد المتعاملين في المقر الرئيس بديرة، سيتم إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين في كل من «فرع جبل علي»، و«مكتب المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي»، و«مكتب العوير - الميناء الجاف» التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الغرفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

ودعت الغرفة متعامليها إلى الاستفادة من منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي تغطي جميع احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة، ووفق أرقى المعايير العالمية.

وأشارت الغرفة إلى أنها توفر خدماتها المتكاملة عبر قنوات مختلفة لإثراء تجربة المتعامل، تشمل التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني، إضافة إلى الأكشاك الذكية المنتشرة في أنحاء إمارة دبي، ما يؤكد التزامها بتعزيز تحول مجتمع أعمالها إلى مجتمع ذكي ومتطور.

وبيّنت «غرفة دبي» أن الخدمات الذكية التي توفرها تشمل معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية، وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات.

- يمكن الحصول على خدمات الغرفة عبر تطبيقاتها وموقعها الإلكتروني والأكشاك الذكية.