عمومية "تعاونية الشارقة" تقر توزيع أرباح بنسبة ٢١٪

المصدر: الامارات اليوم- الشارقة

أقرت الجمعية العمومية لتعاونية الشارقة توزيع عائد على رأس المال بنسبة 10%، وتوزيع عائد على مشتريات المساهمين بنسبة 11% وذلك عن أعمال الجمعية لعام 2019.

كما أقرت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع عائد على مشتريات المساهمين بنسبة 11% وعائد على الأسهم بنسبة 10%، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من كل ما يتعلق بإدارتهما لتعاونية الشارقة لسنة 2019، وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2020.

وتم حضور المساهمين اجتماع الجمعية العمومية من خلال المشاركة الإلكترونية بدلاً من الحضور الشخصي، وذلك حرصاً على السلامة العامة وتماشياً مع قرارات الدولة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وتم خلال الاجتماع السنوي للجمعية عن السنة المالية المنتهية 2019 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2019، والمصادقة على نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر من عام 2019، وعلى الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 31 من ديسمبر الماضي