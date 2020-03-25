45 مليون درهم مساهمات مالية في اليوم الأول لـ«معا نحن بخير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلقى برنامج «معا نحن بخير» استجابة هائلة في يومه الأول، بعد أن أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، الإثنين الماضي، لتوجيه جهود المجتمع نحو الأولويات الصحية والاقتصادية الحالية في الدولة، حيث تم تلقي أكثر من 45 مليون درهم كمساهمات مالية في الـ24 ساعة الأولى للبرنامج، إضافة إلى ورود أكثر من 300 مكالمة، وتخصيص 1000 وجبة كمشاركة فيه، فضلا عن بلوغ المساهمات العينية الفردية 42 مساهمة، شملت مباني سكنية وغرف فندقية وفلل وأثاث، علاوة على قيام 210 أشخاص بالتسجيل للتطوع بوقتهم وخبرتهم يتضمنون أطباء وعسكريين متقاعدين وتخصصات أخرى مختلفة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أن المساهمات شملت ما يلي: 25 مليون درهم من مصرف أبوظبي الإسلامي، 12 مليون درهم من متبرع مجهول، 500 ألف درهم من متبرع مجهول، 400 غرفة فندقية من مجموعة المسعود، ثلاثة ملايين درهم من مجموعة محمد رسول خوري وأولاده، إضافة إلى غرف فندقية من علي لخريم الزعابي مجموعة لخريم لأعمال، ومليون درهم من متبرع مجهول، ومليوني درهم من حميد بن سعيد النيادي ومحمد بن راشد الكتبي كمعدات وأدوات الطبية ومستشفى به أكثر من 30 عيادة.

وأشادت المدير العام لهيئة معاً، سلامة العميمي، بالمساهمات حتى الآن، وشجعت جميع أفراد المجتمع ومؤسساته على مواصلة التقدم والمشاركة لإحداث فرق خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.

وبينت أنه يمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى الرقم (6670) بقيمة 1000 درهم، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى 6683 (بقيمة 100 درهم)، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهم)، كما يمكنهم الاتصال على الرقم (8005-MAAN) للتطوع وللمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد على 1000 درهم أو إرسال رسائل على الـ«واتس آب» على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت، إضافة إلى التطوع من قبل الخبراء.