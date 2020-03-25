بالفيديو : حملات تفتيشية لتنفيذ قرار إغلاق المنشآت التجارية بدبي

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

قالت اقتصادية دبي إنها بدأت حملات تفتيشية على الأسواق للتأكد من تنفيذ قرار إغلاق المنشآت التجارية، لافتة أن الجولات شملت أسواق عدة في كل من السوق الصيني، ودبي مارينا مول، وسوق بر دبي، ونايف والراس.لافته أنه خلال الجولات تبين أن المحلات تنفذ قرار الإغلاق الصادر في إطار التدابير الإحترازية لمكافحة نتشار فيروس كورونا.

وأظهرت الجولات التفتيشية مستوى لافت من الالتزام والوعي لدى مجتمع الأعمال بالإجراءات الإحترازية، حيث وجهت اقتصادية دبي المنشآت التجارية في الإمارة بغلق أبوابها لمدة أسبوعين بدءًا من اليوم، بالتوافق مع القرارات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات.

وتقرر إغلاق الأنشطة التجارية في الإمارة، على أن يستثنى منها ما قد يمسّ الاحتياجات الأساسية لسكان الإمارة، وذلك حتى الثامن من أبريل المقبل. وفي الوقت ذاته، يتيح القرار لأصحاب المنشآت المغلقة مواصلة ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية خلال فترة الإغلاق.

وسمحت اقتصادية دبي لمحلات السوبرماركت والجمعيات التعاونية والبقالات والصيدليات أن تظل مفتوحة طوال ساعات اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع (24/ 7)، على ألا يتجاوز عدد المتسوقين من هذه المتاجر 30% من طاقتها الاستيعابية، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي المحدد بمترين بين كل عميل وآخر.