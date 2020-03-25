«تنظيم الاتصالات» تتيح تطبيقات بشكل استثنائي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع مشغلَي الاتصالات في الدولة، عن إتاحة مجموعة من التطبيقات، وذلك بشكل استثنائي حتى إشعار آخر. وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أن هذه التطبيقات تشمل: تطبيقات تعمل على جميع الشبكات في الدولة وهي: «ميكروسوفت تيمز»، و«زوم»، و«بلاكبورد»، فضلاً عن تطبيقات تعمل على شبكات الإنترنت الثابتة وهي: «ميكروسوفت سكايب للأعمال»، و«غوغل هانغ آوت ميت».

وأشارت الهيئة إلى أنها ستعمل على مراجعة قائمة التطبيقات المتاحة من وقت إلى آخر.

إلى ذلك، أعلنت «تنظيم الاتصالات» عن قائمة تضم تطبيقات 22 متجراً إلكترونياً في دولة الإمارات، يمكن للمستهلكين استخدامها لشراء احتياجاتهم بكل سهولة ويسر، مشيرة إلى أن هذه القائمة أولية وقابلة للتحديث خلال الأيام المقبلة.

وتشمل المتاجر الإلكترونية التي أعلنت عنها الهيئة، مراكز تسوّق كبرى وتعاونيات، إضافة إلى بقالات ومحال لبيع اللحوم وأخرى للخضراوات والفواكه والأغذية الطازجة، وغيرها من الخدمات.