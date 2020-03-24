"مطارات دبي" تعلق جميع رحلات المسافرين اعتباراً من منتصف الليلة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت مؤسسة مطارات دبي، إن السلطات الإماراتية اتخذت قراراً بتعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، كجزء من التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس COVID-19.

وذكرت المؤسسة في بيان على موقعها الشبكي، إن رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الطارئة ستواصل العمل، بينما تتوقف جميع الرحلات الأخرى مؤقتاً في مطاري دبي الدولي ودبي وورلد سنترال، ابتداءً من الساعة 11:59 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس، مضيفة: "نحن ملتزمون تمامًا بدعم التدابير التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة متعاملينا ومجتمعنا وموظفينا".



وتابعت: "بينما نتخذ هذه التدابير، سنستمر بالعمل عن كثب مع شركات الطيران ووكلاء الخدمة والسلطات ذات الصلة لضمان الاستعداد لاستئناف العمليات بشكل كامل وبمجرد أن تسمح الظروف بذلك".