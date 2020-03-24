1.54 مليار درهم توزيعات «دو» عن 2019

المصدر: دبي ■وام

أوصى مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 21% من رأس المال، عن النصف الثاني من العام الماضي، وبواقع نحو 952 مليون درهم، وبذلك بلغ إجمالي توزيعات الشركة عن عام 2019 نحو 1.542 مليار درهم (34% من رأس المال). وتم الاتفاق على عقد الجمعية العمومية للشركة، بتاريخ 14 أبريل المقبل، في حين تم تحديد آخر يوم للمشاركة في الأرباح بتاريخ 22 أبريل، وتاريخ الاستحقاق في 26 من الشهر ذاته. وكانت الشركة، حققت أرباحاً بقيمة 1.73 مليار درهم في نهاية العام الماضي، فيما بلغ إجمالي إيراداتها نحو 12.59 مليار درهم.