"طيران الإمارات": الناقلة تواصل تشغيل رحلات الركاب والشحن إلى هذه الوجهات

المصدر: أزاد عيشو _ دبي

قالت شركة "طيران الإمارات"، إنها استجابت لطلبات من حكومات ومتعاملين لتسهيل عودة المسافرين إلى أوطانهم، حيث ستواصل الناقلة تشغيل رحلات ركاب وشحن إلى الدول التي تبقي حدودها مفتوحة ولديها طلب على السفر ونقل البضائع.

وأضافت الشركة أن هذه الوجهات تشمل كل من المملكة المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ وبانكوك وماليزيا والفلبين واليابان وسنغافورة وأستراليا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وكندا.

وبحسب الناقلة فإن التعليق المؤقت للرحلات الجوية لا يشمل الوجهات والبلدان المذكورة.

وتابعت الشركة: "نظراً إلى أن الأوضاع قابلة للتغير في أي لحظة، فإن بإمكان المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم على الموقع الشبكي للناقلة".

وذكرت أنها طبقت خلال الأسابيع الماضية أيضاً إجراءات تنظيف وتعقيم متقدمة على جميع طائراتها التي تغادر دبي كإجراءات احترازية، وعملت بالتعاون الوثيق مع المطارات لإجراء فحوصات للركاب المتجهين إلى دول تتطلب قوانينها ذلك. كما أمدّت الناقلة موظفيها في الخطوط الأمامية، مثل أفراد أطقم الرحلات والعاملين في المطار، بالتجهيزات والمواد الوقائية الضرورية، مثل المطهّرات والأقنعة، عند الحاجة.