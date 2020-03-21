    رسالة من منافذ البيع في ابوظبي للمستهلكين

    المصدر:
    • عبير عبد الحليم - ابوظبي
    التاريخ:

    قالت دائرة التنمية الاقتصادية في ‫أبوظبي انها  نفذت اليوم حملة تفقدية مكثفة شملت  عددا من منافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية في الامارة للوقوف على مدى الالتزام بالأسعار وتوافر السلع.

    واكد مسؤلو هذه المنافذ استعدادهم  وجاهزيتهم لاستقبال المستهلكين مؤكدين وفرة مختلف السلع
    ودعوا النستهلكين  إلى ضرورة عدم الانصياع للشائعات.

     

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