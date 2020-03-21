رسالة من منافذ البيع في ابوظبي للمستهلكين

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في ‫أبوظبي انها نفذت اليوم حملة تفقدية مكثفة شملت عددا من منافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية في الامارة للوقوف على مدى الالتزام بالأسعار وتوافر السلع.

واكد مسؤلو هذه المنافذ استعدادهم وجاهزيتهم لاستقبال المستهلكين مؤكدين وفرة مختلف السلع

ودعوا النستهلكين إلى ضرورة عدم الانصياع للشائعات.

اقتصادية #أبوظبي ممثلةً بقسم حماية المستهلك تنفذ حملة تفقدية على عدد من منافع السلع الاستهلاكية للوقوف على مدى الالتزام بالأسعار وتوافرها.

أكد القائمون على تلك المنافذ استعدادهم وجاهزيتهم لاستقبال المستهلكين ودعوهم إلى ضرورة عدم الانصياع للشائعات.#ملتزمون_ياوطن pic.twitter.com/QVG0EmqaNi — دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (@AbuDhabiDED) March 21, 2020