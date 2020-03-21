‏تجار وموردون: وفرة في الخضراوات والفاكهة وأسواقنا تشمل دول العالم

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قال وزير الاقتصاد سلطان المنصوري عقب لقاءات مكثفة مع تجار وموردي الخضراوات والفاكهة في الدولة، ان توفير السلع الاساسية بالأسواق أولوية قصوى، ونعمل عن كثب مع التجار لمواجهة اي تحديات وضمان سلاسة واستمرارية عملية تزويد الأسواق بكافة السلع.

ومن جانبهم قال موردون وتجار عقب الاجتماع، ان مخازننا بحالة جيدة ولدينا وفرة في كميات الخضار والفواكه واوضحو ان الأسواق الخارجية التي يتم الاستيراد منها متنوعة، وتشمل مختلف بلدان العالم مشيرين الى ان لديهم حلولا وخيارات تلائم جميع الظروف خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير الاقتصاد قد بحث مع كبار تجار وموردي الخضراوات والفواكه حالة السوق للتاكد من وفرة البضائع وتنوع الخيارات امام المستهلكين.