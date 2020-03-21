تأجيل أقساط المستفيدين من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع 3 أشهر

المصدر: سامح عوض الله ■دبي

قررت «اقتصادية دبي» تأجيل أقساط المستفيدين في صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدة أن تلك الخطوة تأتي في ضوء الأحداث العالمية الأخيرة، وتأثيرات أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في الاقتصاد.

ويدعم الصندوق الشباب الإماراتي للحصول على التمويل المناسب لمشروعاتهم، إذ يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المشروعات الرائدة المبتكرة. وأشارت «اقتصادية دبي» إلى أن تأثير الأزمة المصاحبة لـ«كوفيد-19» في الشركات الصغيرة والمتوسطة، يتطلب اتخاذ الخطوات اللازمة للمواجهة، داعية جميع الأطراف في المجتمع إلى تقديم الدعم اللازم لتجاوز الأزمة.

ويمتلك الصندوق فريقاً من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإعداد وتوجيه المستثمرين من رواد الأعمال الإماراتيين نحو أفضل السبل التي تؤهلهم للحصول على التمويل.

كما يعمل على دعم وتمويل مشروعات المواطنين، وتقديم حلول تمويلية مختلفة، ومراقبة التزام أصحاب المشروعات التي تتلقى الدعم من الصندوق حسب النظام المعتمد من خلال دراسة التقارير المقدمة من قبلهم والزيارات الميدانية، فضلاً عن مراجعة وتقديم الاستشارات اللازمة بشأن دراسة الجدوى، وخطة العمل المعدة من قبل مقدم الطلب.