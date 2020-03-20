تعليمات جديدة من "اقتصادية أبوظبي" لأصحاب المطاعم والمقاهي

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي اصحاب المطاعم والكافيتريات والمقاهي وأماكن تقديم الوجبات الغذائية الى عدم استخدام الاطباق والأكواب الزجاجية والملاعق المعدنية والالتزام باستخدام الاطباق والأكواب والملاعق التي تستخدم لمرة واحدة.

كما طالبت الدائرة في تعميم اصدرته اليوم اصحاب المطاعم والكافيتريات والمقاهي وأماكن تقديم الوجبات بالقيام بكافة إجراءات النظافة والتعقيم والوقاية بشكل مستمر لمعدات الطبخ وعربات نقل الاطعمة وأماكن تحضير وتقديم الوجبات من خلال استخدام مواد التعقيم والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة.

ونوهت الى ان هذا التعميم يأتي حفاظا على الصحة العامة وفِي إطار دعم التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ونوهت الدائرة الى ضرورة تنفيذ التعميم بشكل عاجل وفوري مشيرة الى تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة من جانب مفتشي الدائرة للوقوف على تطبيق التعميم.

وحذرت من انه سيتم تطبيق التشريعات النافذة في حالة اي انتهاك للتعميم.