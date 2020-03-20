تأجيل أقساط المستفيدين في صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع 3 أشهر

سامح عوض الله ـــ دبي:

قررت اقتصادية دبي تأجيل أقساط المستفيدين في صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لمدة 3 أشهر، مؤكدة أن تلك الخطوة تأتي في ضوء الأحداث العالمية الأخيرة وتأثيرات أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) على الاقتصاد.

ويدعم الصندوق الشباب الإماراتي على الطريق الصحيح للحصول على التمويل المناسب لمشاريعهم، إذ يهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشاريع الرائدة المبتكرة.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن تأثير الأزمة المصاحبة لمرض (كوفيد-19) على الشركات الصغيرة والمتوسطة يتطلب اتخاذ الخطوات اللازمة للمواجهة، داعية جميع الأطراف في المجتمع إلى تقديم الدعم اللازم لتجاوز الأزمة.

ويمتلك صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع فريق من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإعداد وتوجيه المستثمرين من رواد الاعمال الاماراتيين نحو أفضل السبل التي تؤهلهم للحصول على التمويل. كما يتفرع من الصندوق لجنة مهمتها تقييم ما مدى جاهزية المشروع للتمويل. كما يعمل على دعم وتمويل مشاريع المواطنين، وتقديم حلول تمويلية مختلفة، ومراقبة التزام أصحاب المشاريع التي تتلقى الدعم من الصندوق حسب النظام المعتمد، وذلك من خلال دراسة التقارير المقدمة من قبلهم والزيارات الميدانية، فضلا عن مراجعة وتقديم الاستشارات اللازمة بشأن دراسة الجدوى وخطة العمل المعدة من قبل مقدم الطلب.