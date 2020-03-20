الاتحاد للطيران تشغل رحلات خاصة إلى روسيا لإعادة الإماراتيين الى الدولة

المصدر: أبوظبي- الامارات اليوم

بموجب موافقة حصلت عليها الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الامارات، من هيئة الطيران المدني في روسيا، ستشغل الناقلة 5 رحلات خاصة بين أبوظبي وموسكو ابتداءً من يوم السبت 21 مارس وحتى يوم الاربعاء 24 مارس.

وستساعد الرحلات في إعادة المواطنين الروس والإماراتيين إلى أوطانهم، وستنقل مسافرين من جنسيات أخرى عبر أبوظبي، إلى بلدانهم الأصلية وذلك في أعقاب التعليق للرحلات بين العاصمتين وفرض قيود السفر المؤقتة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 الجديد.

وستشغل هذه الرحلات على متن طائرة بوينج 787-9 عريضة البدن وطائرة إيرباص 321.A

وسيسمح للمواطنين الروس فقط بصعود الطائرة المشغلة على خط أبوظبي-موسكو، في حين سيتمكن المسافرون من مختلف الجنسيات بصعود رحلة موسكو – أبوظبي، شريطة توافر رحلات ربط وعدم وجود قيود سفر تعيق من وصولهم إلى وجهاتهم النهائية. سيسمح فقط بدخول المواطنين الاماراتين إلى دولة الامارات العربية المتحدة في مطار أبوظبي الدولي.

تغادر الرحلة 65EY من أبوظبي في تمام الساعة 2.15 صباحاً لكل من الرحلتين الخاصتين، وتصل إلى موسكو في تمام الساعة 6.55 صباحاً. ومن المقرر أن تُقلع رحلة العودة من موسكو الساعة 1.35 صباحاً وتصل إلى أبوظبي الساعة 5.55 صباحاً.