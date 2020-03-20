"كارفور" يوجه رسالة للمستهلكين

المصدر: عبير عبد الحليم، ابوظبي

طالبت سلسلة متاجر كارفور في الامارات المستهلكين بالتحلي بالمسؤلية عند التسوق ومراعاة احتياجات الآخرين مؤكدة ان هناك سلعا غذائية واستهلاكية تكفي الجميع اليوم وغدا ولفترة طويلة قادمة.

وقالت على حساباتها على مواقع التًواصل الاجتماعي ان الأطقم العاملة في متاجر كارفور تعمل على مدار الساعة ليلا ونهارا من اجل ضمان أن الأرفف عليها كل الاغذية الطازجة وجميع السلع التي يحتاجها المستهلكون. واشارت كارفور الى انها تقف مع المجتمع في الوقت الراهن وستظل توفر احتياجات المستهلكين مهما حدث مستقبلا.

واشارت الى ان كارفور ستستمر في العمل وفقا لأوقات عملها السابقة بدون اي تغيير بالرغم من ان بعض المراكز التجارية التي تعمل بها قد قلصت أوقات عملها.