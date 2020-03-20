السعودية: مبادرات بـ120 مليار ريال لمواجهة الاثارالاقتصادية لكورونا

المصدر: الرياض - (د ب ا)-

أعلنت السعودية عن مبادرات بقيمة 120مليار ريال لمواجهة الاثار المالية والاقتصادية للوباء العالمي كورونا "كوفيد 19".

وصرح وزير المالية السعودي، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأنباء السعودية(واس).

وأوضح الجدعان: "أن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية".