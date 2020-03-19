"اينوك" تغلق خدمات الغسيل الداخلي للسيارات وتخفض الأسعار

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" اليوم عن إغلاق خدمات الغسيل الداخلي للسيارات في كافة محطاتها في اطار خطوات لأنظمة السلامة واتباع الأساليب الوقائية في مواجهة فيروس (كوفيد - 19) المستجد، والمعروف بـ "كورونا".

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، زيد القفيدي، بأنه "سيتم اغلاق حارات الغسيل الداخلي للسيارات في محطات توزيع الوقود التابعة لـ"اينوك" اعتبارا من اليوم، مع الاستمرار في تقديم خدمات الغسيل الخارجي اليدوي والألي لأصحاب السيارات".

وأشار لـ"الإمارات اليوم" إلى أن الشركة ستخفض أسعار خدمات غسيل السيارات بمحطاتها في اطار تعليق عمليات الغسيل الداخلي للسيارات، وفقا لأنواع الخدمات المقدمة لتصل الأسعار بحدود متوسطة إلى نحو 20 درهما مقارنة بنحو 35 درهما من قبل".

وأضاف أن " الاجراء الجديد سيوفر أساليب وقائية لسلامة المتعاملين والموظفين في توقيت واحد، فيما ستبدأ الشركة في تنفيذ خطط موسعة للدوام عن بعد لعدد كبير من موظفيها بداية الأسبوع المقبل ضمن الخطط الاحترازية التي تعمل الشركة على تنفيذها".