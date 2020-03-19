مجموعة الفطيم تُقدم إيجار مجاني لـ 3 أشهر لمستأجري مراكز التسوق التابعة لها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مجموعة الفطيم، اليوم، عن عزمها تقديم دعم مالي كبير بقيمة 100 مليون درهم إماراتي لمساعدة تجار التجزئة في مركزي دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا مول، ممن تأثرت أعمالهم مؤخراً بتداعيات انتشار مرض كوفيد-19. وسيُغطي التمويل قيمة الإيجار لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمستأجرين المؤهلين، ضمن إطار سعي المجموعة للمشاركة في جهود تعافي أعمالهم من التداعيات السلبية التي ألمّت بالقطاع.

وكانت مجموعة الفطيم قد شكلت خلال الأسبوع الفائت فريق عمل لاستكشاف الطرق الكفيلة بدعم مستأجري محال التجزئة لديها، بعد أن أجبر فيروس كورونا العديد من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة على البقاء في منازلهم. وقد تم تكليف هذا الفريق بالتوصّل إلى تدابير سريعة وفعالة لمساعدة المستأجرين المتضررين.

وبهذا الصدد، قال مدير مجموعة الفطيم لقطاع التجزئة والترفيه تيموثي إيرنست: "ندرك جيداً خطورة التحديات التي يواجهها القطاع والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد في ظل هذه الفترة العصيبة وغير المسبوقة. ويحتم موقعنا كشركة تساهم في نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الاضطلاع بدورٍ حيوي عبر تقديم الدعم للمتضررين ما بقيت مراكز التسوق مفتوحة. ونأمل أن تقدم هذه المساهمة فارقاً ملموساً، وخاصة للمساعدة في استمرارية الأعمال في ظل هذه الظروف الصعبة".

وأضاف إيرنست: "نحرص دوماً على إيلاء أقصى درجات الاهتمام بشركائنا من المستأجرين، ولكن هذه الفترة العصيبة تستوجب منّا تقديم دعمٍ مضاعف. ويتمحور تركيزنا حالياً حول تأدية واجبنا المتمثل في تقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة. وستتواصل الفرق المختصة لدينا مع المستأجرين خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة ظروفهم الفردية وإجراءات الدعم اللازمة لهم".

وتجدر الإشارة إلى أن محفظة مجموعة الفطيم من المراكز التجارية في الإمارات تضم دبي فستيفال سيتي مول، وفستيفال بلازا الذي تم افتتاحه مؤخراً.