استدعاء 150 سيارة «مازدا» لعيب في الإضاءة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن بدء حملة استدعاء في أسواق الدولة، تشمل 150 سيارة مازدا CX5 K، المصنعة بين ديسمبر 2014، وديسمبر 2015، بالتعاون مع شركة «كلداري للسيارات» المحدودة الموزع الحصري لسيارات «مازدا» في الإمارات.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته، أن الاستدعاء يرجع إلى أنه بعد التواصل مع شركة «مازدا موتور كوربوريشن»، تبين أن جهاز تشغيل الضوء في النهار قد يفشل بالعمل والإضاءة أثناء القيادة، لاسيما عندما تكون المصابيح الأمامية مطفأة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وأكد التقرير أنه لم يتم، حتى الآن، الإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات متعلقة بهذا الخلل، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع الإصلاحات المتعلقة بالحملة مجاناً، دون تحمل العملاء أي تكاليف.

ولفتت الوزارة الى أن «كلداري» ستتصل، لاحقاً، بعملائها الذين يملكون السيارات المشمولة بالحملة، لإبلاغهم بالأمر، وترتيب عمليات الإصلاح، في إطار تطبيق معايير الجودة بخدمات ما بعد البيع.