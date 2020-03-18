23 شركة طيران تلغي جميع رحلاتها الجوية منها ناقلتين عربيتين

المصدر: أزاد عيشو – دبي

اضطرت شركات الطيران إلى إلغاء آلاف الرحلات وذلك للامتثال للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية التي تصدرها الحكومات والسلطات حول العالم في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفيما أعلنت نحو 23 شركة طيران وقف رحلاتها الجوية الدولية بالكامل لجأت شركات أخرى إلى خفض السعة المقعدية بنسب كبيرة مع إغلاق العديد من الدول لحدودها أمام الرحلات الجوية.

وأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أمس، أن شركات الطيران بحاجة إلى حزم دعم مالية مباشرة، لافتاً إلى أن الطلب على الكثير من خطوط الطيران تراجع إلى الصفر في ظل أزمة كورونا، مضيفاً أنه تم إلغاء أكثر من 185 ألف رحلة ركاب منذ نهاية يناير وحتى منتصف شهر مارس الجاري استجابة لقيود السفر التي فرضتها الحكومات.

إليكم قائمة بـ 23 شركة طيران أعلنت عن إلغاء جميع رحلاتها الدولية المنتظمة واستثنت بعضاً من هذه الشركات الرحلات الداخلية أو تلك المخصصة للشحن.

· الخطوط الجوية الفلبينية

· الخطوط النمساوية

· شركة طيران البلطيق

· الخطوط الجوية البلجيكية

· كابو ڤيردا

· الخطوط الجوية كايمان

· سيبو باسيفيك

· الخطوط الجوية التشيكية

· مصر للطيران

· طيران "فلاي ون" المولدوفي

· شركة الطيران هوب الفرنسية

· خطوط جيت ستار الأسترالية

· خطوط "لاكومباني" الفرنسية

· خطوط لاوداموشن النمساوية

· خطوط لوت الجوية البولندية

· خطوط آسيا الفلبينية

· الخطوط الجوية الأردنية

· جنوب أفريقيا إكسبريس للطيران

· خطوط ستارلكس التايوانية

· خطوط صن وينغ الكندية

· خطوط ترانس ستايت الأميركية

· طيران ترانسافيا الفرنسي

· الخطوط الأوكرانية