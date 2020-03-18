غرفة دبي: خدمات ذكية لتعزيز ممارسة الأعمال عن بعد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت غرفة تجارة وصناعة دبي جاهزية خدماتها الذكية وتنوعها لتوفير تجربة ثرية وسهلة وسريعة لكافة المتعاملين، داعيةً مجتمع الأعمال إلى توفير وقتهم وجهدهم والاستفادة من شريحة واسعة ومتكاملة من الخدمات الذكية التي توفرها بسلاسة في مختلف قنواتها الإلكترونية والذكية. وتعتمد الغرفة منظومة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير العالمية.

وتعتبر الغرفة من رواد مقدمي الخدمات الذكية في الإمارة حيث بلغت نسبة التحول الذكي في خدماتها الأساسية 97%، ونجحت منذ بداية تحولها الذكي وحتى بداية العام الجاري في خفض نسبة زيارات المتعاملين لمراكز خدماتها بنسبة 80% من حوالي أكثر من 330 ألف عميل سنوياً إلى حوالي 60 ألف عميل فقط.

وأجرت الغرفة العام الماضي ما يقارب مليون معاملة ذكية خدمات ما يعكس كفاءة المنظومة الذكية التي تعتمدها، وحرص الغرفة على دعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، وسعيها لخلق بيئة محفزة، واستعدادها لمواجهة التحديات العالمية الراهنة بكفاءة عالية.

وتوفر الغرفة خدماتها المتكاملة عبر قنوات مختلفة لإثراء تجربة المتعامل تشمل التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني بالإضافة إلى الأكشاك الذكية المنتشرة في أنحاء إمارة دبي، مما يؤكد التزامها بتعزيز تحول مجتمع أعمالها إلى مجتمع ذكي ومتطور.

وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن الغرفة تسعى إلى الريادة في تقديم أفضل الخدمات الذكية، لتساهم في تعزيز قطاع الأعمال في الإمارة، وتوفير حلول مبتكرة لجميع التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال.

وقال: "نملك منظومة إلكترونية متقدمة، ونقدم أفضل الخدمات والممارسات الذكية التي تسهل من ممارسة الأعمال عن بعد، ونعمل على مواكبة متغيرات العصر وفقاً لاستراتيجيات وخطط مدروسة".

وأضاف: "الخدمات الإلكترونية توفر الجهد والوقت، والحلول الذكية ترسم اليوم مستقبل قطاع الأعمال. ومن هذا المنطلق عملنا منذ بداية 2016 على تحويل كافة خدماتنا إلى إلكترونية بالكامل، وحققنا نتائج ونجاحات مميزة، ورسخنا مفهوم «الغرفة الذكية» الذي طورناه ليتناسب مع بيئة أعمالنا ومع متطلبات المرحلة الراهنة، واستراتيجية الحكومة الذكية في دبي".

وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.

وتشمل الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة في خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية، وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت، وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ، في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية.

وتشمل خدمة الدراسات إصدار التقارير والبحوث والدراسات ورسائل التوصية والتعريف وغيرها. أما خدمات التراخيص والتصاريح فتشمل تصريح وترخيص وتجديد مجالس ومجموعات الأعمال، وتشمل خدمات التصديقات التصديق على التوقيع والأختام وصورة طبق الأصل.

وتعمل الغرفة على تحويل مراكز سعادة المتعاملين إلى مراكز ذكية بالكامل بحلول العام الجاري، من خلال الخدمات الذكية أو عن طريق الأكشاك التي تعمل على توفيرها في كل أنحاء دبي خاصة في المناطق ذات الإقبال على ممارسة الأعمال مثل المناطق الحرة.