400 مليون درهم تعاقدات السلع الرمضانية في «تعاونية الاتحاد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت تعاونية الاتحاد، أمس، عن أن إجمالي حجم تعاقدات السلع، التي أبرمتها مع الموردين، استعداداً لرمضان جاوز 400 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي للتعاونية، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، في بيان أمس، إن تلك التعاقدات، لتوفير كميات كافية من السلع الاستهلاكية الأساسية الغذائية وغير الغذائية، خلال شهر رمضان، تأتي لتلبي احتياجات المجتمع، الأمر الذي يؤكد عدم التخوف من نفاد الكميات، خلال فترة الاستعداد لرمضان وخلاله.

وأضاف أن التعاونية اتفقت مع الموردين على توريد المنتجات على مدار 24 ساعة، ولسبعة أيام في الأسبوع كخطة استباقية، لتدارك أي نقص من الممكن حدوثه، كما يعمل كلٌّ من فرع الوصل، وأم سقيم، والطوار، على مدار الساعة، إضافة إلى الطاقم الذي يعمل ليل نهار، لضمان سلاسة العمل، وتوفير المنتجات والاحتياجات الخاصة لإسعاد كل المستهلكين.