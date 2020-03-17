اتصالات تحذر من رابط يدعى تقديم بيانات مجانية للطلاب

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

حذرت مجموعة اتصالات من رابط غير موثوق ادعى تقديم بيانات "داتا او إنترنت مجاني للطلاب عبر الرابط وطلب مرسله تقديم بعض المعلومات حول الطلاب.

وأكدت اتصالات لـ"الامارات اليوم" ان هذا الرابط غير تابع لها ولا لاي جهة رسمية موثًوقة، وحذرت من تسجيل اية معلومات من خلاله.

وكانت رسالة متداولة وصلت الى عدد كبير من أولياء أمور الطلاب عبر عدد من المدارس في الدولة كان نصها كالتالي "شركات الاتصال في دولة الامارات ( اتصالات و دو ) ستقوم بتوفير بيانات( Data) مجانية للطلاب لذا يرجى تعبئة الرابط ادناه ببيانات خاصة بالطلاب في المدرسة وذلك في موعد أقصاه غداً الاربعاء الموافق 18/3/2020 قبل الساعة 11:00 ص".



الرابط : Microsoft Forms